البابا فرنسيس يؤيد رفع براءات اختراع لقاحات فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أيد قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، السبت، رفع براءات اختراع اللقاحات المضادة لكورونا، من أجل تسريع توزيع اللقاحات.



وأدان الحبر الأعظم، عبر مداخلة مسجلة بالفيديو في حفلة "فاكس لايف" "الشعبوية الضيقة التي تمنع، على سبيل المثال، تدويل اللقاحات".

وأشار إلى "روح العدالة التي تحركنا لضمان وصول الجميع إلى اللقاحات والتعليق المؤقت لحقوق الملكية الفكرية".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أثارت نقاشاً الأسبوع الماضي بشأن التخلي عن براءات الاختراع وسط انتقاد لبطء طرح اللقاحات في الدول الفقيرة.

ومن شأن التخلي عن براءات الاختراع أن يخفض التكاليف ويسمح لهم بإنتاج لقاحاتهم الخاصة.