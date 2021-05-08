شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اصابة اكثر من 200 فلسطيني خلال اقتحام شرطة وجنود الاحتلال مدينة القدس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني" أن طواقم الإسعاف التابعة لها تعاملت الليلة الماضية وفجر اليوم السبت مع 205 إصابات خلال اقتحام شرطة وجنود الاحتلال الاسرائيلي لمدينة القدس المحتلة".



وأضافت الجمعية في بيان لها " أن طواقمها عملت الليلة الماضية وفجر اليوم في ثلاث نقاط تماس رئيسية مع قوات الاحتلال في مدينة القدس، وذلك في كل من الشيخ جراح وباب العامود والمسجد الأقصى، وأن المسعفين قدّموا العلاج لـ 205 حالات، 88 منها نُقلت للمشافي، و20 حالة تم التعامل معها في المشفى الميداني الذي تم افتتاحه لاستقبال الإصابات المحولة من المسجد إثر ارتفاع أعداد الإصابات، وبسبب امتلاء غرف الطوارئ في المشافي".