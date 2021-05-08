شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. القبض على متهمين بـ«سطو مسلح» على ناقلة أموال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، عن القبض على مرتكبي جريمة السطو المسلح التي تعرض لها طاقم ناقلة أموال تابعة لإحدى الشركات المرخصة، حيث استولوا على مبلغ 950 ألف ريال تحت تهديد السلاح.

وأفاد الناطق باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن «المتابعة الأمنية لجريمة السطو المسلح، التي تعرض لها طاقم ناقلة أموال تابع لإحدى الشركات المرخصة بتاريخ 14 رمضان 1442هجري ( 26 أبريل 2021)، واستيلاء الجناة على مبلغ (950,000) ريال من طاقم ناقلة الأموال، تحت التهديد بالسلاح، عند قيامهم بالتغذية النقدية لأحد أجهزة الصرف الآلي بمحافظة الدلم، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من كشف غموض الجريمة وتحديد هوية الجناة، وهما مواطنان من أرباب السوابق في العقد الخامس من العمر، والقبض عليهما، وذلك بعد توافر الأدلة على تورطهما بارتكاب جريمة السطو».