الهلال على بعد 9 نقاط من الاحتفاظ بلقب الدوري السعودي

الرياض: عيسى الحكمي

خطا الهلال خطوة مهمة للاحتفاظ بلقب الدوري السعودي للموسم الثاني توالياً بعد فوزه العريض 5-1 على مضيفه الشباب في مباراة مؤجلة من الجولة 26 وجمعت الفريقين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في مقر نادي الشباب.

وأصبح رصيد الهلال 51 نقطة على بعد 9 نقاط من 12 نقطة ممكنة تبقت في الدوري ليحقق اللقب، في حين أصبح الشباب الذي يحتل الركز الثاني برصيد 48 نقطة بحاجة للفوز في بقية مبارياته الأربع المتبقية وخسارة الهلال 4 نقاط على الأقل ليفوز باللقب.

وقال عبد اللطيف الحسيني الذي قاد الهلال في المباراة: «أمامنا 4 نهائيات علينا الفوز بها إذا أردنا الفوز باللقب».

وتابع: «كل ما قمت به كان بإيعاز من مدرب الفريق جوسيه مورايس الذي سيكون على مقاعد البدلاء في المباراة القادمة، لقد طلب مني مورايس أن أتصرف كمدير فني في المباراة لذلك كانت تدخلاتي من أجل تعزيز قوة الفريق في الملعب وتحديد التمركز في وسط الملعب واستغلال ما يمنحنا الخصم من مساحات».

وأشار الحسيني إلى أن لاعبي الهلال بالرغم من حالة الإجهاد التي يمرون بها إلا أنهم يملكون روح الإصرار على الفوز وهذا سر الفريق الذي منحه الفوز الكبير.

من جانبه، عد الإسباني كارلوس هيرنامديز مدرب الشباب طرد الأرجنتيني بانيجا أحد أهم الأسباب التي أدت لخروج فريقه بهذه الخسارة، وقال المدرب الإسباني: «طرد بانيجا وتلقينا الهدف الثالث بخطأ فردي لم يكن ليقع فخسرنا المباراة».

وأضاف: «لم نكن سيئين.. تهيأت لنا فرص في المباراة لكننا لم نستغلها بعكس الهلال، كانت المباراة متقاربة على الملعب لكن النتيجة لم تكن في صالحنا».

وانفرد بجانب الهلال المتصدر مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز بصدارة الهدافين «20 هدفاً» بعدما سجل ثنائية في المباراة وترك 3 أهداف مناصفة بين الأرجنتيني فيتو وناصر الدوسري ومحمد كنو، في حين سجل هدف الشباب الوحيد البرتغالي فابيو مارتينيز.

وطرد الحكم الروماني اشتفان قائد الشباب بانيجا في الدقيقة 45+1 بعد قيام الأخير برمي الكرة صوب الحكم وهو يحمل بطاقة صفراء مبكرة، وشهدت المباراة بجانب طرد بانيجا عودة قائد الهلال سلمان الفرج الذي دخل في الثلث الأخير من اللقاء بعد غياب استمر 3 أشهر بسبب الإصابة.

وسيفتقد الشباب في مباراته القادمة أمام الاتفاق خارج القواعد خدمات بانيجا ومواطنه جوانكا الذي نال هو الآخر البطاقة الصفراء الرابعة بينما تنتظر الهلال مباراة سهلة عندما يستضيف الباطن في الرياض.

الأهلي يترنح

وفي لقاء آخر تلقى أهلي جدة خسارته السابعة توالياً في الدوري على يد مضيفه التعاون 4-2 وهي الخسارة الثانية للأهلي مع مدربه الروماني ريجيكامب حيث كانت الخسارة الأولى 1-5 أمام الاستقلال الإيراني في دوري أبطال آسيا.

وكرر التعاون الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد محمد الغامدي «70» فوزه الثلاثي ذهاباً برباعية جديدة تعاقب على تسجيلها الكاميروني تاوامبا وكاكو من ضربة جزاء وأحمد عسيري وعلي النمر في الدقائق 21 و54 و90 و91 بينما سجل الأهلي عن طريق سلمان المؤشر في الدقيقتين 42 و71.

وعزز السكري موقفه في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، في المقابل تأزم موقف الأهلي واستمر تاسعاً برصيد 35 نقطة.