شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل الخدمات المصرفية لنزلاء «عقابية الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

وقَّعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ومصرف الشارقة الإسلامي، اتفاقية تعاون لتسهيل الخدمات المصرفية للعاملين والمتعاملين مع القيادة العامة، ومن ضمنهم نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية.

شهد حفل التوقيع الذي عقد في قاعة الريادة بنادي ضباط الشرطة في الشارقة، كل من العميد عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، الذي وقع عن شرطة الشارقة، ومحمد عبد الله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، الذي وقع عن المصرف، وذلك بحضور العميد أحمد عبد العزيز شهيل، مدير إدارة المؤسسة العقابية والاصلاحية في الشارقة، والمقدم محمد بن بطي نائب مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة، ونبيل علوان رئيس الخدمات المصرفية للأفراد، وعمران آل علي رئيس عمليات البطاقة، وحسن البلغوني رئيس إدارة الاتصال المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي وعدد من الضباط والمسؤولين من كلا الجانبين.

ورحب العميد ابن عامر بالاتفاقية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز أطر التعاون مع كافة شركائها الإستراتيجيين وفي مقدمتهم مصرف الشارقة الإسلامي، وأكد أن الاتفاقية نقلة نوعية تعزز العمل المؤسسي، حيث تتيح لموظفي القيادة، ونزلاء المؤسسة العقابية وذويهم، الاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة من جانب مصرف الشارقة الإسلامي بسهولة ويُسر.

ومن جانبه أكد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي، الحرص على تعزيز التكافل المجتمعي، من خلال تقديم مبادرات مجتمعية نوعية على شكل منتجات وخدمات مصرفية مخصصة لمساعدة أفراد المجتمع، بغض النظر عن أماكن تواجدهم أو ظروفهم، ونعتبر الخدمات المقدمة لهذه الفئات، ومن ضمنها نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، وسيلة من وسائل غرس الروح الإيجابية في نفوسهم، والمساعدة على دمجهم في المجتمع، وترجمة الإستراتيجية الإصلاحية لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في دولة الإمارات، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وتوفير الرعاية الاجتماعية، وإعادة تأهيلهم، تمهيداً لأن يكونوا أفراداً صالحين في المجتمع، وشركاء حقيقيين يسهمون في تنميته.

وأشار الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي إلى أن إطلاق هذه البطاقة يعزز علاقات الشراكة والتعاون مع العديد من المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة، من أجل خدمة مجتمع دولة الإمارات.

