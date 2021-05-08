شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تنظم صالونها الرمضانى الثانى حول "لعبة نيوتن" والطلاق الشفهى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم السبت، صالونها الرمضانى الثانى حول الجدل الذى أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهي.

ويتناول اللقاء الذى يديره الإعلامى أحمد عبدالصمد، عددا من المحاور والتساؤلات التى تشغل الرأى العام المصرى، وهل الطلاق مسألة دينية أم دنيوية، ودور الدراما فى عكس قضايا المجتمع وحسم المسائل الخلافية، يحضر الصالون، الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والنائب طارق الخولى عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم عضو التنسيقية.

ويتطرق اللقاء إلى عدد من النقاط الشائكة، ومنها مسألة "العقل والنقل" وهل يتعارضان فى الإسلام، وهل تجمدت الشريعة عند آراء السلف، ولماذا يحرص الناس على الزواج رسميًا والطلاق عرفيًا، وهل الطلاق الشفوى موروث دينى أم اجتماعي.

ويوضح الشيخ خالد الجندى خلال اللقاء، الفرق بين الشرع والفقه، وماهو المتغير منهما، وهل تتغير الفتاوى بتغير المصلحة، ولماذا يثور بعض الرجال لمجرد ذكر مشاريع تنظيم الطلاق.