شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشئون العربية بـ"النواب" ترفض ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، فضها الكامل للممارسات العنصرية التى تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة ضد المواطنين المدنيين العزل.

ودعت اللجنة البرلمانية، فى بيانها الصادر اليوم السبت، جميع المؤسسات البرلمانية الغربية والدولية إلى مطالبة حكوماتها بإدانة مثل تلك الممارسات التى تعتبر بمثابة جرائم حرب.

وأعلنت لجنة الشؤون العربية تضامنها التام مع سكان حى الشيخ جراح ومع جميع أهالى القدس المحتلة فى مطالبهم العادلة فى مواجهة الهجمة الشرسة من سلطات الاحتلال الإسرائيلى.

واعربت اللجنة عن تطلعها، لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولى بإدانة تلك الممارسات غير المشروعة والمنافية لقواعد القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى، والدعوة إلى إيقافها فورا، تطبيقا لدور المجلس فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتناشد لجنة لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصرى جميع منظمات حقوق الإنسان الدفاع عن حقوق سكان حى الشيخ جراح وجميع سكان القدس المحتلة فى الحياة وفى السكن الآمن إلى أن ينتهى الاحتلال الإسرائيلى للضفة الغربية ولمدينة القدس.