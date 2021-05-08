شكرا لقرائتكم خبر عن أكمل نجاتى نائب التنسيقية يتقدم باقتراح برغبة لإعادة الحياة النقابية للتجاريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية، لإعادة الحياة النقابية لنقابة التجاريين .

وقال أكمل نجاتى في اقتراحه إنه استنادا للمادة 133 من الدستور وإعمالا بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ وإعمالا لنص المادة رقم 113 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فإنه يتقدم بطلب اقتراح برغبة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية .

وأضاف أن الأثر التشريعى للقانون 40 لسنة 1972 و تعديلاته و المنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقادم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد، مما أفقد نقابة التجاريين أوادتها لخدمة أعضائها .