ارتفاع التجارة الخارجية الصينية بنسبة 28.5 في المائة

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

ارتفعت التجارة الخارجية الصينية بنسبة 28.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021، وذلك في ظل انتعاش الاقتصاد العالمي.



واوضحت الهيئة العامة للجمارك الصينية في بيان نشرته وكالة انباء الصين (شينخوا) ارتفاع التجارة الخارجية 11.62 تريليون يوان (حوالي 1.8 تريليون دولار أمريكي)..مشيرة الى ان ذلك يمثل زيادة بنسبة 21.8 في المائة عن مستوى ما قبل جائحة فيروس كورونا المستجد في العام 2019.

وقفزت الصادرات المقومة باليوان بنسبة 33.8 في المائة عن العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات المقومة باليوان بنسبة 22.7 في المائة.

وزاد الفائض التجاري بنسبة 149.7 في المائة ليصل إلى 1.02 تريليون يوان في الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالي.

وارتفعت واردات الصين بنسبة 32.2 في المائة عن العام الماضي لتبلغ 1.44 تريليون يوان في أبريل.

وفي شهر أبريل، تقلص الفائض التجاري بنسبة 12.4 في المائة عن العام الماضي ليبلغ 276.5 مليار يوان.