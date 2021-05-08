شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام "حملة 100 مليون وجبة" بمضاعفة هدفها والوصول لـ 216 مليون وجبة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

اختتمت "حملة 100 مليون وجبة"، الأكبر من نوعها بالمنطقة لتقديم الدعم الغذائي وإطعام الطعام في 30 دولة ضمن العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، وذلك بعد أن ضاعفت هدفها المعلن الذي وضعته بداية الحملة ونجحت في جمع مشاركات إجمالية كفيلة بتوفير 216 مليون وجبة لمستحقيها من المحتاجين والأسر المتعففة في المجتمعات الأقل دخلاً في أربع قارات.



وانطلقت حملة 100 مليون وجبة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كاستجابةً عملية لأحد أكبر التحديات التي تواجه العالم اليوم والذي يتمثل بالجوع وسوء التغذية، وتهدف للتصدي لهذه المشكلة الملحّة بما ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بعد تأمين الحاجة الأساسية المتمثلة بالغذاء، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

وتتعاون الحملة مع كل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإغاثية في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة.

كما تنسق حملة 100 مليون وجبة مع 12 بنك طعام و9 مؤسسات خيرية وإنسانية في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة من أجل تنفيذ أعمال توزيع الدعم الغذائي على المحتاجين والأسر في المجتمعات التي تشملها الحملة على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.

/ ثلاثون دولة / وتصل حملة 100 مليون وجبة بدعمها الغذائي خلال الأشهر الثلاثة القادمة إلى ثلاثين دولة هي السودان والصومال واليمن وتونس والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والعراق وسيراليون وأنغولا وغانا وأوغندا وكينيا والسنغال وأثيوبيا وتنزانيا وبروندي وبنين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان وبنجلاديش وباكستان والهند ونيبال وكوسوفو والبرازيل.

/ دون تمييز / وتوجه سعادة إبراهيم بوملحة، مستشار سمو حاكم دبي للشؤون الإنسانية والثقافية ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بالشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" على توجيهاته بإطلاق مبادرة "100 مليون وجبة" تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي تجسد اهتمامه بالقضايا الإنسانية التي تحيط بعالمنا المعاصر وتعبر عن معاني الخير والرحمة التي تأسست عليها دولة الإمارات العربية المتحدة تجاه المحتاجين في الدول الصديقة والشقيقة.

وقال إن هذه الحملة حققت هدفها بالوصول إلى 100 مليون وجبة منذ الأيام الأولى لانطلاقتها كإنجاز إنساني يحمل توقيع وبصمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهي ليست المبادرة الأولى ولن تكون الأخيرة من مبادرات سموه الإنسانية التي تعودنا عليها منه للتضامن الإنساني المجرد من أي هدف أو مصلحة مع المحتاجين حول العالم وباسطاً كفيه بالخير في مناطق عديدة في أنحاء العالم دون النظر إلى اختلاف الجنس أو الدين أو العرق.

ونوّه بوملحة إلى أهمية تنظيم الحملات الخيرية لما لها جوانب مفيدة ومتعددة ليس لمساعدة المتضررين فقط، وإنما تساعد على تنمية الوعي الحضاري والسلوكي لأفراد المجتمع ونشر ثقافة التطوع بينهم وحبهم لبذل العطاء والتبرع لإغاثة المحتاج، والتي تعد أحد معايير رقي المجتمعات.

/ مرجع للمستقبل / وقال الدكتور معز الشهدي، مؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية: نقدم جزيل الشكر والتقدير والامتنان لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لإطلاقها حملة "100 مليون وجبة"، الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام، والتي ستكون بلا شك مرجعا لمبادرات مستقبلية تصب في الهدف ذاته لتحقيق الهدف الأسمى إنسانياً بالقضاء على الجوع في العالم.

وعبر مؤسس ورئيس شبكة بنوك الطعام الإقليمية عن سعادته بالشراكة مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية لتنفيذ مبادرة الإطعام الأكبر من خلال مد يد العون ومساعدة الفئات المستهدفة في 13 دولة من أصل 30 دولة تغطيها الحملة.

وأثنى الشهدي على حملة "100 مليون وجبة" والاهتمام الواسع الذي وضعته مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية في تنفيذها وحرصها على توزيع الطرود الغذائية في كل الدول المستهدفة بالتعاون مع شبكة بنوك الطعام الإقليمية في الدول المعنية.

/ قيادة استثنائية / وقال عبد المجيد يحيى، مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وممثل البرنامج لدى دول مجلس التعاون الخليجي : أتت مبادرة حملة 100 مليون وجبة في توقيت مثالي بالغ الأهمية، حيث ترتفع أرقام الجوع بسرعة حول العالم، نتيجة النزاعات والكوارث المناخية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

وأضاف : يواجه اليوم أكثر من 270 مليون إنسان جوعاً يهدد حياتهم، وفيما نشهد كارثة تتفاقم أمام أعيننا علينا جميعاً التعاون لمواجهتها ..منوها إلى أن هذه الحملة تبرهن للعالم كيف يمكن للتضامن المجتمعي تحقيق ذلك.

وأوضح أن المساهمة المقدمة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن حملة 100 مليون وجبة تأتي في مرحلة حساسة بالنسبة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في كلٍ من بنغلاديش والأردن وفلسطين، حيث يلوح خطر تقليص الحصص الغذائية نتيجة نقص التمويل ..مشيرا إلى أنه وبفضل هذا الدعم، يمكننا الآن مواصلة توفير شريان حياة أساسي بتقديم الدعم الغذائي لهذه المجتمعات الهشة التي لا تملك بديلاً آخر لتأمين احتياجاتها الأساسية من الطعام والغذاء خلال شهر رمضان المبارك.

وأكد مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي أنه بفضل القيادة الاستثنائية والدعم السخي من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نجحت هذه الحملة الملهمة في خلق حراك مجتمعي شامل من مجتمع الإمارات بكامل فئاته تضامنا مع المحتاجين في شهر رمضان .. مهنئا مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية على النجاح النوعي للحملة، التي يتشرف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن يكون شريكاً فيها.

/ حملة 100 مليون وجبة / وتأتي مبادرة "100 مليون وجبة" ضمن محور المساعدات الإنسانية والإغاثية وهو أحد المحاور الرئيسية الخمسة التي تشكل مرتكزات عمل مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية .. كما تعد حملة "100 مليون وجبة" استكمالاً لحملة "10 ملايين وجبة" التي أطلقت في رمضان الماضي لدعم الفئات المحتاجة محلياً والتي تضررت بسبب التحديات التي أفرزتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/، حيث توسعت الحملة خارجياً لتركز على الفئات المحتاجة في 30 دولة حول العالم.