واشنطن تدعو إلى "التهدئة" في القدس

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

دعت الولايات المتحدة الجمعة إلى "التهدئة" في القدس و"تجنب" إخلاء عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين اسرائيليين.



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين: "نشعر بقلق عميق ازاء تصاعد التوتر في القدس"، معربة أيضاً عن "القلق بشأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية" من أحياء في القدس الشرقية و"كثير منهم، بالطبع، يعيشون في منازلهم منذ أجيال".

وشدد على أنه "مع دخولنا فترة حساسة"، "سيكون من الضروري (...) التشجيع على تهدئة التوتر وتجنب مواجهة عنيفة".

وأضاف "قلنا مراراً وتكراراً إنه من الضروري تجنب اجراءات أحادية من شأنها مفاقمة التوتر أو تبعدنا أكثر عن السلام، وهذا يشمل عمليات الإخلاء والأنشطة المتعلقة بالاستيطان".