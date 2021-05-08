اخبار العالم

واشنطن تدعو إلى "التهدئة" في القدس

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو إلى "التهدئة" في القدس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

دعت الولايات المتحدة  الجمعة إلى "التهدئة" في القدس و"تجنب" إخلاء عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين اسرائيليين.

 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحافيين: "نشعر بقلق عميق ازاء تصاعد التوتر في القدس"، معربة أيضاً عن "القلق بشأن عمليات الإخلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية" من أحياء في القدس الشرقية و"كثير منهم، بالطبع، يعيشون في منازلهم منذ أجيال".

 

وشدد على أنه "مع دخولنا فترة حساسة"، "سيكون من الضروري (...) التشجيع على تهدئة التوتر وتجنب مواجهة عنيفة".

 

وأضاف "قلنا مراراً وتكراراً إنه من الضروري تجنب اجراءات أحادية من شأنها مفاقمة التوتر أو تبعدنا أكثر عن السلام، وهذا يشمل عمليات الإخلاء والأنشطة المتعلقة بالاستيطان".

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا