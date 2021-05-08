شكرا لقرائتكم خبر عن 4 آلاف وفاة بكورونا في الهند خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت الهند عدداً قياسياً جديداً من الضحايا الناجمة عن فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لتخطّى 4 آلاف وفاة، بحسب ما أعلنت الحكومة السبت.

وقالت الحكومة، إنّ الحصيلة اليومية للفيروس بلغت 4187 وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة فى هذا البلد إلى 238 ألفاً و270 وفاة.

أما على صعيد الإصابات الجديدة، فبلغت خلال الساعات الـ24 الماضية 401 ألف و78 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالى عدد الذين أصيبوا بالفيروس فى ثانى أكبر بلد فى العالم من حيث عدد السكان، إلى حوالى 21,9 مليون شخص.