بعد "الاختيار 2".. كيف رد الجيش المصري على "هجوم الواحات"؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد ساعات من بث حلقة مسلسل الاختيار 2، أعاد المتحدث العسكري المصري نشر الفيديو الخاص بعملية الرد على حادث هجوم الواحات 2017.

ونشر العميد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعي، المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة المصرية، الفيديو الخاص بعملية الرد على حادث الهجوم على مأمورية الواحات.

وتعود وقائع الحادث المعروف بـ"حادث الواحات" إلى 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، حين استشهد 16 من ضباط وأفراد الشرطة المدنية في تبادل لإطلاق النيران مع إرهابيين أثناء مداهمة بالواحات البحرية، غرب القاهرة.



وعلق المتحدث العسكري على الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، السبت، قائلا: "القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المشاركة باستهداف عناصر الشرطة على طريق الواحات وتدمير 3 سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة وذخائر".



وعرضت حلقة الجمعة، في أقل من 7 دقائق، تفاصيل دامية من معركة الواحات التي دارت رحاها بالهاون والأسلحة الثقيلة من جانب الإرهابيين الذين غدروا برجال الأمن بين الجبال.

وعرض المسلسل مشاهد مؤثرة لاستشهاد الأبطال، ومنهم الشهيد إسلام مشهور الذي أبلغ قائده بإصابته فطلب منه نطق الشهادة، ليجيبه مشهور برغبته في استكمال المعركة قائلا: "يلا بقى ننزل نتعامل (هيا نتحرك لمجابهة الإرهابيين)" قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

مشاهد عدة وثقت بسالة الشهداء الأبطال، فكانت أبرز العبارات عند إصابة أحدهم "غطي مكانه" (خذ مكانه)".. بينما تدك أصوات الهاون الصفوف.