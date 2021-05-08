حملة اعتقالات إسرائيلية بالقدس الشرقية واستعداد للتصعيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تنفذ الشرطة الإسرائيلية، حملة اعتقالات في صفوف الشبان الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية، فيما يتأهب الجيش للتصعيد.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، لـ"الخليج 365"، إن الحملة التي بدأت ظهر السبت قد طالت - حتى إعداد هذا التقرير - 13 فلسطينيا.

وأضافت المصادر أن حملة الاعتقالات تركزت بالبلدة القديمة في مدينة القدس وأحياء قريبة مثل الصوانة والطور وسلوان.

وتم اعتقال الشبان الفلسطينيين من منازلهم دون توضيح الأسباب.

ورجحت المصادر أن تطال الحملة المزيد من الشبان في ضوء قوائم الأسماء التي كانت بحوزة الشرطة الإسرائيلية أثناء تنفيذ عمليات الاقتحام.

ولم توضح الشرطة الإسرائيلية أسباب هذه الحملة ولكن تسود توقعات بأن لها علاقة بالمواجهات اليت شهدتها مدينة القدس الشرقية مساء أمس بعد اقتحام الشرطة للمسجد الأقصى.

وعاد الهدوء الى مدينة القدس الشرقية منذ فجر اليوم حيث يستعد عشرات الآلاف من الفلسطينيين لإحياء ليلة القدر بالمسجد الأقصى.

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية أن فلسطينيا فقد عينه برصاص الشرطة الإسرائيلية بالمسجد الأقصى مساء أمس.

وقالت في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تم تسجيل 83 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، تعاملت معها الطواقم الطبية في مستشفى المقاصد بالقدس".

وأضافت: "كانت 3 إصابات بالعين، مصاب منهم فقد عينه".

وتابعت وزارة الصحة: "إصابتان بحالة خطيرة في الرأس، وإصابتان بكسر في الفك، وباقي الإصابات طفيفة".

الى ذلك قال أفيخاي أدرعي، الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، في تغريدة على تويتر: " ترأس رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي اجتماعًا لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش ومندوبين عن الشرطة والشاباك حيث أوعز رئيس الأركان على تعزيزات إضافية للقوات والوسائل بالإضافة إلى الاستعداد للتصعيد وسلسلة خطوات أخرى".