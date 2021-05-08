الحوثي: تصريحات الأمريكيين عن سلام في اليمن "بيع للوهم"

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قال القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، محمد على الحوثي، السبت، إن التصريحات الأمريكية بشأن خطة للسلام في اليمن هي "بيع للوهم".

وكتب الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى في "أنصار الله"عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "تصريحات الأمريكان عن سلام في اليمن بلا خطط ولا خطوات واقعية وعملية عبارة عن بيع للوهم وحصاد للفشل، وهكذا هي النتائج معروفة للجميع".

وكانت الخارجية الأمريكية اتهمت في بيان الحوثيين، بإضاعة فرصة كبيرة لإظهار الالتزام بالسلام برفضها لقاء المبعوث الأممي مارتن غريفيث في مسقط، والتسبب في زيادة الوضع الإنساني في اليمن سوءا بمواصلة هجومها على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.