أمين "مجلس التعاون" يدين استمرار بناء المستوطنات والتهجير وإخلاء حي "الشيخ جراح" بالقدس

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف عن إدانته "استمرار السلطات الإسرائيلية في بناء المستوطنات والتهجير وإخلاء حي (الشيخ جراح) بالقدس الشرقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وعبر الحجرف في بيان صحفي اليوم الجمعة عن خطورة ما يقوم به الكيان الصهيوني في "الاستمرار في مخالفة مبادئ القانون الدولي والجهود الدولية التي لا تزال تشكل عقبة كبيرة أمام إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط للوصل إلى حل نهائي للصراع الدائر فيها".

وطالب الحجرف "المجتمع الدولي بالضغط على السلطات الإسرائيلية للحد من بناء مستوطنات جديدة والتهجير القسري للشعب الفلسطيني".

وأكد "الموقف الثابت لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية ومساندته للشعب الفلسطيني الشقيق وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وفق حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق المبادرة العربية للسلام وفي إطار القرارات الشرعية والقوانين الدولية".