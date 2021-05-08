ليبيا: المجلس الأعلى للدولة يعتبر بيان سفارات خمس دول غربية حول الانتخابات تدخلا في الشأن الداخلي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ندد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا الجمعة بالبيان المشترك الصادر عن سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة بشأن ضرورة احترام حكومة الوحدة موعد الانتخابات التشريعة والرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، واعتبره تدخلا في الشأن الداخلي الليبي.

أفاد مراسل فرانس24 في ليبيا معاذ الشيخ أن المجلس الأعلى للدولة في البلاد اعتبر الجمعة أن البيان المشترك الصادر عن سفارات ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة تدخلا في الشأن الداخلي الليبي.

وأكد المجلس في بيان أن "انتهاك السيادة الليبية لا يتوقف فقط على وجود المرتزقة والأجانب على الأرض بل ومن خلال محاولة فرض إملاءات سياسية خارجية مرفوضة".

وأكد المجلس الأعلى أن "استقلالية القرار الليبي هو أمر لا نقبل المساس به، وأن على سفراء الدول الأجنبية عدم تجاوز مهام عملهم" وأنهم مطالبون بمراعاة "قوانين الدولة المستضيفة لها والالتزام بها وعدم القفز عليها تحت أية ذريعة كانت".

وكانت سفارات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إلى جانب سفارة الولايات المتحدة، قد أصدرت بيانا مشتركا حضت فيه الحكومة الليبية الموحدة على إجراء الانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي في موعدها المقرر وهو يوم 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقالت هذه السفارات إن الوقت غير مناسب لإجراء أي تغييرات في المناصب السيادية من شأنها التعطيل من الهيئات ذات الصلة والتي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن، وهو ما اعتبره المجلس الأعلى للدولة تدخلا في الشأن الداخلي لليبيا.