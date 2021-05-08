لعام 2020. كوريا الجنوبية تحل تاسعاً على مؤشر ريادة الأعمال العالمي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

جاءت كوريا الجنوبية في المركز التاسع بين 44 دولة في مؤشر ريادة الأعمال العالمي لعام 2020، بارتفاع ست درجات عن العام السابق، بحسب ما ذكرته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء اليوم السبت.



وحصلت كوريا الجنوبية على 5.49 نقطة من أصل 10 نقاط كاملة في مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال في المرصد العالمي لريادة الأعمال، مقابل 5.13 نقطة في عام 2019، وفقاً لوزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وجاءت البلاد في المركز الأول في فئة ديناميكيات السوق الداخلية برصيد 7.9 نقطة، ولكن في المرتبة 29 في الوصول إلى البنية التحتية المهنية والتجارية بـ 4.8 نقطة.

وحصلت كوريا على نقاط أفضل من معظم الاقتصادات العالمية الكبرى، وبينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي والصين واليابان، بحسب يونهاب.

وتصدرت إندونيسيا القائمة بـ 6.39 نقطة، تلتها هولندا بـ 6.34 نقطة، ثم تايوان بـ6.06 نقطة، فالهند 6.03 نقطة، والإمارات 6.02 نقطة.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز الـ12 بحصولها على 5.15 نقطة، في تراجع من المركز العاشر بـ5.31 نقطة في عام 2019، وجاء متوسط 44 دولة شملها الاستطلاع عند 4.69 نقطة لعام 2020، مقارنة بـ 4.63 نقطة في عام 2019.

ويقيس المؤشر 12 ظرفاً من ظروف بيئة ريادة الأعمال، بما يشمل البيئة المالية المتعلقة بريادة الأعمال والبرامج الحكومية، والتي تشكل سياق نشاط ريادة الأعمال في بلد ما.

وشمل الاستطلاع 71 خبيراً وألفين من الأشخاص العاديين، وأجري في الفترة بين أغسطس(آب) وأكتوبر(تشرين الأول) العام الماضي.