روسيا تسجل 370 وفاة و 8329 إصابة جديدة بـ "كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 370 حالة وفاة و 8329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال الساعات الـ24 الماضية ، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات أمس /8386 إصابة و 376 وفاة.



وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد يصبح إجمالي عدد حالات"كوفيد 19" أربعة ملايين و 871 ألفا و 843 إصابة ، منها112 ألفا و992 حالة وفاة.

وأعلن المركز عن تماثل 8255 شخصا للشفاء ليبلغ عدد المتعافين أربعة ملايين و488ألفا و615 ، مع بقاء270 ألفا و236 حالة نشطة .