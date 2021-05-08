شكرا لقرائتكم فيروس كورونا أكثر من 4 آلاف وفاة بكورونا في الهند خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجّلت الهند عدداً قياسياً جديداً من الضحايا جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، تخطّى أربعة آلاف وفاة، بحسب ما أعلنت الحكومة السبت.

وقالت الحكومة إنّ الحصيلة اليومية للفيروس بلغت 4187 وفاة، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات الناجمة عن الجائحة في هذا البلد إلى 238,270 وفاة.

أما على صعيد الإصابات الجديدة فقد بلغت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 401,078 إصابة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الذين أصيبوا بالفيروس في ثاني أكبر بلد في العالم من حيث عدد السكان إلى حوالي 21.9 مليون شخص.

2 صور من الهند من الهند من الهند

ويؤكد خبراء سبق أن أبدوا شكوكاً بالأعداد المعلنة رسمياً، أن الهند قد تبلغ ذروة هذه الموجة الوبائية بحلول نهاية مايو.

وفي حين يستقرّ الوضع في مدينتي نيودلهي وبومباي الرئيسيتين بفضل إرسال إمدادات بالأكسجين وأسرّة إضافية للمستشفيات، يتفشى فيروس كورونا حالياً بشكل متسارع في الولايات الجنوبية في البلاد والمناطق الريفية.

وفرضت ولاية كارناتاكا التي تضمّ مركزاً تكنولوجيًا مهماً في بنغالور، إغلاقاً لمدة أسبوعين اعتباراً من الاثنين في محاولة لوقف تفشي الفيروس.

وسُجّلت في بنغالور التي كانت قد أحصت 1907 وفيات جراء الفيروس في شهر أبريل، أكثر من 950 وفاة في الأيام السبعة الأولى من شهر مايو.

ويُعزى سبب ارتفاع أعداد الوفيات إلى نقص الأكسجين والأسرة في أقسام العناية المركزة.

وفرضت المدينة التي تعدّ 9 ملايين نسمة قيودها الخاصة على التنقلات في 25 أبريل إلا أن ذلك لم يساعد في تخفيض الأعداد.

وسُجّل أيضاً ارتفاع في أعداد الإصابات والوفيات في ولاية البنغال الغربي منذ أن أُجريت فيها انتخابات وتجمّعات هائلة مرتبطة بها.

وتعاني أيضاً كالكوتا كبرى مدن البلاد، من نقص حاد في الأكسجين والأسرّة.

3 صور من الهند من الهند من الهند من الهند

وحولت حكومة العاصمة الهندية نيودلهي مجموعة من عربات التوك توك إلى سيارات إسعاف مؤقتة لنقل مصابي فيروس كورونا إلى المستشفيات، وذلك في ظل قلة عدد مركبات الإسعاف.

وأصبح استدعاء سيارة إسعاف صعبا للغاية مع الارتفاع الكبير في إصابات كوفيد-19 بشكل فاق طاقة النظام الصحي على الاستيعاب. واضطرت الأسر إلى القيام بترتيبات خاصة ومنها دفع مبالغ كبيرة لشركات إسعاف خاصة لنقل المصابين إلى المستشفيات.

وجهزت حكومة دلهي بالتعاون مع منظمة خيرية أكثر من 12 توك توك بمواد لتعقيم الأيدي وكمامات، كما توفر أسطونات أكسجين عند الحاجة. والخدمة التي بدأت رسميا يوم الثلاثاء متاحة بالمجان.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 3,258,595 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسميّة الجمعة.

وتأكدت إصابة أكثر من 155,981,070 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره.

وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.