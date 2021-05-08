شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر صفقة في التاريخ.. أوروبا تشتري 1.8 مليار جرعة لقاح "فايزر" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أعلنت المفوضية الأوروبية، السبت، توقع اتفاقاً مع شركة فايزر وبايونتك لشراء 1.8 مليار جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وكانت وسائل إعلام عالمية، أفادت الأسبوع الماضي أن الاتحاد الأوروبي، اتخذ خطوات نحو إبرام صفقة مع عمالقة الصناعات الدوائية "فايزر" و"بيونتك"، توصف بأنها أكبر صفقة في التاريخ بما لا يقل عن 1.8 مليار لقاح حتى عام 2023.

