انتهاء موسم راموس مع ريال مدريد

أصيب قلب دفاع وقائد نادي ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس في العضلة الخلفية لساقه اليسرى، بحسب ما أعلن النادي الملكي السبت، ما قد يبعده حتى نهاية الموسم الحالي.

وكشف ريال مدريد عن أن راموس لم يشارك في تدريبات الفريق صباح السبت بعد أن خاض مباراة فريقه ضد تشيلسي في إياب نصف النهائي الثلاثاء الماضي، في أوّل لقاء له بعد إصابة في ربلة الساق أبعدته نحو الشهر عن الملاعب.

ولم يكشف ريال مدريد عن فترة غياب قائده عن الملاعب، لكن الصحف الإسبانية اشارت إلى أن راموس سيغيب عن المباريات الأربع الأخيرة لفريقه الذي ينافس على لقب بطل الدوري الإسباني. بيد أن مشاركته في صفوف منتخب إسبانيا في نهائيات كأس أوروبا المقررة من 11 يونيو/ حزيران إلى 11 يوليو/ تموز المقبلين ليست موضع شك.

والاصابة هي الثالثة لراموس هذا الموسم وهو لم يخض سوى 5 مباريات مع ريال منذ مطلع العام الحالي.

كما اصيب راموس بجائحة كوفيد-19 قبل ان يعاود التمارين في أواخر إبريل/ نيسان، ويذكر أن راموس في خضم مفاوضات صعبة مع ناديه لتمديد عقده معه.