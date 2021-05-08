شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يعلن اختتام حملة 100 مليون وجبة: وصلنا لـ216 مليون وجبة ستوزع في 30 دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إن حملة الـ100 مليون وجبة ضاعفنا الهدف ووصلنا لـ216 مليون وجبة ستوزع في 30 دولة.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة عبر "تويتر": "الإخوة والأخوات ... مع خواتيم الشهر الفضيل نختتم حملة الـ100 مليون وجبة التي أطلقناها بداية الشهر .. 385 ألف شخص ساهموا معنا في الحملة .. ضاعفنا الهدف ووصلنا لـ216 مليون وجبة.. سيتم توزيعها في 30 دولة .. هذه هي دولة الإمارات .. هذا هو شعبها .. وهذه روح رمضان في بلادي الجميلة..".