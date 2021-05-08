إثيوبيا تزعم: هكذا تستفيد مصر والسودان من الملء الثاني لسد النهضة

الشارقة - اميمة ياسر -

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، اليوم السبت، إنها تسعى في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق حول الملء الثاني لخزان سد النهضة، من دون التطرق إلى القضايا الأخرى، معتبرة أن "مكاسب السد للجميع"، على حد قوله.

وأشار مفتي، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت دعا إليه وسائل الإعلام الأجنبية المتواجدة في إثيوبيا، إلى أن "مصر والسودان تسعيان لتدويل قضية سد النهضة، بينما نحن متمسكون برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات".

وطالب مفتي دولتيّ المصب (مصر والسودان) بـ"اتفاق شامل وملزم حول آليات ملء وتشغيل السد"، قبل البدء في الملء الثاني المقرر في يوليو وأغسطس المقبلين.

واعتبر المتحدث أن "سد النهضة يعتبر بنكاً لإمدادات دولتي المصب خاصة في فترة الجفاف"، بحسب قوله، مضيفاً: "لذلك نريد التوقيع على الملء والتشغيل قبل بدء الملء الثاني".

واعتبر أن سد النهضة له أهمية كبيرة بالنسبة إلى دولتي المصب، وأن "مكاسب السد للجميع"، مشدداً على ضرورة أن يتم التوافق على الملء والتشغيل من قبل الاتحاد الإفريقي.

وقال مفتي إن "ما ستقوم به إثيوبيا في الملء الثاني يقلل من مخاوف دول المصب في فترة الجفاف والجفاف المستمر بضمان الانسياب المنتظم" على حد تعبيره.

وأوضح المتحدث أن "أديس أبابا ستواصل التفاوض بشأن سد النهضة من خلال الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أن "الاتحاد الأوروبي لا يزال مراقبا لهذه المفاوضات".