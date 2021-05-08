شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة غادة على تطلق استمارة لتلقى مقترحات المواطنين بشأن الملفات العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استمارة التواصل لتلقى المقترحات سواء للتشريعات والقوانين أو للملفات العامة التى تخدم قطاعات أو مناطق، مضيفة أنه من يرغب عليه ملئ الاستمارة وتسجيل البيانات والمقترحات وأنه سيتم دراسة الملفات والمقترحات وترتيب الأولويات والرجوع لرقم التواصل المرفق.

يذكر أن النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدمت من قبل بطلب إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بشأن قرى النوبة قسطل وأبوسمبل وغرب سهيل، وإعادة تطوير الملعب الخماسى، وإنشاء ملعب قانونى، ودعم مركز شباب القصر بالواحات بأجهزة صالة جيم، ودعم مركز شباب الزبو بحديقة أطفال.

وفى السياق ذاته، وافق الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة على الطلبات المقدمة من النائبة غادة على بشأن ما يخص الواحات،

وقالت النائبة غادة على، أنه مازال لديها إيمان بأن شبابنا فى المناطق الحدودية أمن قومى ن مضيفة: "يأتى العالم إلى النوبة من شتى بقاع الأرض لرؤية الجمال الطبيعى الخلاب وحضارتنا العريقة ولا يتمتع أهلها بجمالها لقلة الإمكانيات المتاحة لطاقاتها البشرية، مطالب الصعيد تكليف وطنى ومنحة ربانية لخدمتهم".

‏‎وتابعت: " لطالما انشغل تفكيرى بكل التحديات والعوائق التى تواجه أهالينا فى صعيد مصر، كبارهم وشبابهم وسيداتهم للحاق بالتطور المخطط فى ركب الحياة الاقتصادية والاجتماعية بالدولة المصرية، حيث جائت متطلبات الأهالى متمثلة فى تقنين الأراضى والصرف الصحى ومراكز الشباب والثقافة".