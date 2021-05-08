شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طلبات إحاطة حول تطوير البريد والتليفون الأرضى أمام "اتصالات النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، اجتماعيين على مدار الأسبوع الجارى، لمناقشة 4 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء المجلس حول تطوير مكاتب البريد، وخدمات التليفون الأرضي.

ومن المتوقع أن يشهد اجتماع غدا الأحد، نظر طلبى الإحاطة المقدمين من النائبة نرمين بدراوى، بشأن الوقوف على أسباب غلق مكتب بريد قرية نزلة الأشطر مركز أبو النمرس، والنائب أحمد بدران البعلى، بشأن عدم توافر مكاتب بريد ببعض قرى مركز التل الكبير (قرية الملاك – قرية الجزيرة الخضراء – القطاع البحرى فى قرية أبو عاشور – البعالوه الصغرى)، وكذلك قرى مركز القصاصين الجديدة (قرية السلام – قرية الوادى الأخضر – قرية الشروق – قرية أم عزام– قرية المحسمة القديمة.

وحسب جدول أعمال اللجنة ليوم الأثنين، من المتوقع مناقشة طلبى الإحاطة المقدمة من النائب سامى سليم، بشأن عدم توافر خدمة التليفون الأرضى والإنترنت فى بعض قرى والمناطق الموجودة فى نطاق مراكز فايد– القصاصين – التل الكبير – أبو صوير التابعة لمحافظة الإسماعيلية، فضلا عن عدم توافر خدمة التليفون الأرضى والإنترنت فى بعض القرى فى نطاق المراكز التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

يشار إلى أن قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، منح لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدد من الاختصاصات الهامة وفى مقدمتها قضايا الاتصالات السلكية واللاسلكية، تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية، البريد، أمن الفضاء المعلوماتى، التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.