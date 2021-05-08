تصل 43.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الأحد 9 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الأحد، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية نهارا، معتدل على كافة الأنحاء ليلا.

وأضافت الهيئة، أن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها عبارة عن نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء بنسبة 30%.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 40 - 24، السواحل الشمالية 30 -20، المناطق الجنوبية 43 - 28 درجة.