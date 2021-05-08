توزيع 15 ألف قطعة ملابس جديدة على الأطفال بقرى الإسكندرية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، مبادرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، لتجميع أكثر من ١٥ ألف قطعة ملابس جديدة لتوزيعها علي الأطفال داخل القرى والنجوع قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضح خلال إطلاق المبادرة بإستاد الإسكندرية بحضور نائبته الدكتورة جاكلين عازر، إن الملابس التي سيجري توزيعها من أفضل الخامات والمنتجات من الشركات والمصانع.

وأشار الشريف إلى أنه سيجري توزيع الملابس بالنجوع والقرى باستخدام سيارات الجمعيات الأهلية بالتعاون مع المحافظة، وذلك وفقا لقاعدة بيانات معدة مسبقاً.

وأشاد المحافظ بالدور القوي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومسعادتها الدولة في رفع العبء عن المواطنين، والأسر الأولي بالرعاية وتوفير حياة كريمة لهم.