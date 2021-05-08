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يجب اتباعها.. 6 إرشادات مهمة من الصحة قبل وبعد تلقي لقاح كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي لقاح فيروس المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان لها: هناك عدد من التدابير والإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي اللقاح.

وتتمثل إرشادات ما قبل تلقي اللقاح في التالي:
- ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأية أعراض مرضية قبل تلقي اللقاح.
- إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان هناك معاناة من أي مرض مزمن ومدى التحكم به والخطة العلاجية.
- إخبار الطبيب بأي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقاها سابقاً.

أما بالنسبة لإرشادات ما بعد أخذ اللقاح، فتتمثل في التالي:
- ضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.
- تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة.
- مراقبة ظهور أي أعراض جانبية قد تحدث.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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