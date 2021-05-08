يجب اتباعها.. 6 إرشادات مهمة من الصحة قبل وبعد تلقي لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في بيان لها: هناك عدد من التدابير والإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي اللقاح.

وتتمثل إرشادات ما قبل تلقي اللقاح في التالي:

- ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأية أعراض مرضية قبل تلقي اللقاح.

- إخبار الطبيب بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان هناك معاناة من أي مرض مزمن ومدى التحكم به والخطة العلاجية.

- إخبار الطبيب بأي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقاها سابقاً.

أما بالنسبة لإرشادات ما بعد أخذ اللقاح، فتتمثل في التالي:

- ضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

- تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة.

- مراقبة ظهور أي أعراض جانبية قد تحدث.