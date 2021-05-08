بعد بدء إنشاء سوق ميدان محطة مصر.. محافظ الإسكندرية: يكشف مصير الحديقة -فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، عن بدء وضع جسات حفر مبنى السوق الحضاري الجديد بمشروع تطوير وتخطيط ميدان محطة مصر، بتكلفة إجمالية تقدر بـ 227 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال تطوير ميدان محطة مصر، اليوم السبت، رفقة نائبته الدكتورة جاكلين عازر، وذلك في إطار خطة المحافظة، لتطوير الميادين والقضاء على الأسواق العشوائية.

قال المحافظ إن نسبة إنجاز المشروع تتجاوز الـ 40%، لافتا إلى أنه سيجري الانتهاء من المشروع بالكامل خلال نحو 8 أشهر من الآن، وذلك وفقا للجدول الزمني.

وأضاف الشريف، أنه سيجري إعادة إنشاء الحديقة في نفس موقعها ولا صحة لإزالتها نهائيا، قائلا:" سنعيد للحديقة رونقها وإنشاء كافيهات ومطاعم لخدمة العائلات".

ويشمل مشروع تطوير ميدان محطة مصر إنشاء سوق حضاري متكامل عبارة عن 182 باكية و60 محلا للقضاء على أزمة الباعة الجائلين ومراعاة لظروفهم الاجتماعية.

ويتضمن المشروع تطوير الحدائق ورصف الميدان بالكامل، فضلا عن إنشاء مواقف للسيارات "الأجرة" والأتوبيسات، وعمل حركة مرورية دائرية كاملة لحل أزمة المرور.