ألمانيا تتيح لقاح "أسترازينيكا" المضادّ لكورونا لجميع البالغين

اسماعيل عبد الحي - أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان أمس الخميس، أن بلاده قررت إتاحة لقاح "أسترازينيكا" بشكل عاجل لجميع البالغين، لتطعيم أكبر عدد ممكن من السكان ضد "كورونا" وفي أسرع وقت ممكن.

وقال إن "العديد من الأشخاص في المجموعات ذات الأولوية الذين ينتظرون موعدا للقاح سيكونون سعداء بتلقي لقاح "أسترازينيكا"، لذلك قررت الحكومة السماح بتطعيم جميع البالغين به".

وأشار إلى أن "بعض الأشخاص ربما إمتنعوا بسبب وقت الانتظار بين جرعتي اللقاح مقارنة بنصف فترة الإنتظار للقاح "فايزر-بيونتيك"، الأكثر شعبية في البلاد".

وتم إعطاء ملايين الجرعات من لقاح "أسترازينيكا" بأمان في أوروبا، ولكن المخاوف لا تزال قائمة بشأن نوع نادر من الجلطات الدموية التي لوحظت لدى عدد قليل جدا من المتلقين، وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".