مصر.. إجراءات جديدة للوافدين بجميع المنافذ

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزيرة الصحة والسكان، في مصر الدكتورة هالة زايد، عن اتخاذ إجراءات احترازية إضافية خاصة بفيروس كورونا بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم.

وأكدت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم السبت، إجراء فحص سريع عند الوصول لجميع الوافدين إليها من دول ظهرت بها تحورات لفيروس كورونا، سواء من المصريين أو غير المصريين.

ولم يحدد البيان الدول التي سيخضع الوافدون منها لفحص الحمض النووي السريع (آي.دي ناو) والذي يستغرق 15 دقيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، عبر تقنية "الكول كونفرانس"، مع عدد من قيادات الوزارة بالحجر الصحي والطب الوقائي، لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية)، وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم. ‏

أضاف مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط، كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر سواء للمصريين أو غير المصريين وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا.