انفجار في مصنع لإنتاج المنظفات في إيران

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

بعد ساعات قليلة من إعلان السلطات الإيرانية السيطرة على حريق كبير نشب مساء أمس الجمعة عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوبي البلاد والتي تضم محطة “بوشهر” النووية، أفاد مراسل “روسيا اليوم” في إيران، اليوم السبت، باندلاع حريق عقب انفجار في مصنع لإنتاج المنظفات في مدينة قزوين شمال البلاد.

وقال مدير عام إدارة الأزمات بمحافظة قزوين إن “إنفجارا ضخما وقع في شركة “تاج” لإنتاج المنظفات، قبل نحو ساعة، ورجال الإطفاء يحاولون السيطرة على ألسنة اللهب من عدة أطراف”.

ولفت إلى أنه “لحسن الحظ لم يسفر هذا الانفجار عن أي إصابات حتى الآن، إلا أنه تم تدمير إحدى منشآت الشركة بشكل كامل، والآن تقوم فرقة الإطفاء بالعمل على السيطرة على الحريق وإخماده والتحقيق بوجود مواد كيماوية في الشركة”.

بدورها، أشارت وكالة “فارس” الإيرانية إلى أن الحريق اندلع في مستودع شركة تاج لصناعة المنظفات الواقعة في مدينة “ليا” الصناعية، لافتة إلى أن 3 سيارات إطفاء تعمل على إخماد الحريق ولم يتم تسجيل أي إصابات.