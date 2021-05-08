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مسلسل الحرائق الغامضة في إيران مستمر… حريق ضخم عند مدخل مدينة بوشهر النووية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

حريق في ايران

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، أن النيران اشتعلت وانتشرت بشكل واسع، مساء الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة “بوشهر” النووية، في حادث جديد يُضاف إلى سلسلة الحرائق التي تتعرض لها إيران مؤخراً.

وأضافت: “لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر”.

وتابعت: “فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الايراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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