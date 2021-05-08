مسلسل الحرائق الغامضة في إيران مستمر… حريق ضخم عند مدخل مدينة بوشهر النووية

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، أن النيران اشتعلت وانتشرت بشكل واسع، مساء الجمعة، عند مدخل مدينة ‎بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة “بوشهر” النووية، في حادث جديد يُضاف إلى سلسلة الحرائق التي تتعرض لها إيران مؤخراً.

وأضافت: “لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر”.

وتابعت: “فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الايراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.