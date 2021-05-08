مسلسل الحرائق الغامضة في إيران مستمر… حريق ضخم عند مدخل مدينة بوشهر النووية

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كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات
حريق في ايران
أفادت وكالة “فارس” الإيرانية، أن النيران اشتعلت وانتشرت بشكل واسع، مساء الجمعة، عند مدخل مدينة بوشهر جنوب إيران التي تضم محطة “بوشهر” النووية، في حادث جديد يُضاف إلى سلسلة الحرائق التي تتعرض لها إيران مؤخراً.
وأضافت: “لم يعرف سبب اشتعال النيران حتى الآن التي اندلعت ضمن المنطقة البحرية التابعة للجيش الإيراني في مدينة بوشهر”.
وتابعت: “فرق الطوارئ أخمدت النيران التي اشتعلت في المنطقة البحرية التابعة للجيش الايراني في بوشهر ولم يصب أحد حتى الآن”، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.