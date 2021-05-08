أميركا تحذر من اتخاذ إجراءات إضافية ضد روسيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 8 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 4 ساعات

حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي لها يوم الجمعة من اتخاذ اميركا إجراءات إضافية ضد روسيا في حال اعتبر ذلك ضروريا، مشيرة مع ذلك إلى أن الولايات المتحدة لا تريد وصول الأمور إلى مثل هذا الحد.

وقالت بساكي “عندما أعلنا عن عقوباتنا استخدمنا أكبر مجال للمناورة، لتكون لدينا إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا شكلت أعمال روسيا سببا لذلك”.

وتابعت: “لا يريد أحد أن تصل الأمور إلى مثل هذا الحد، لكننا نحتفظ بمثل هذا الحق إذا قررنا أنه مبرر”.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتطلع لبناء علاقات “طويلة الأمد وقابلة للتكهن بمآلها”.

يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت عن فرض عقوبات جديدة ضد موسكو في نيسان الماضي وطردت 10 دبلوماسيين روس، متهمة موسكو بالتدخل في الانتخابات الأميركية وشن هجمات سيبرانية.

ورفضت روسيا الاتهامات الموجهة إليها، وطردت 10 دبلوماسيين أميركيين وفرضت عقوبات على مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، وأعلنت أيضا أنها ستنهي نشاط المنظمات غير الحكومية وغير الربحية المدعومة من الخارجية الأميركية، وذلك بحسب “نوفوستي”.