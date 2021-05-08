القوات التركية تقصف مناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب

محمد الفلاح - السبت 8 مايو 2021

جددت القوات التركية، السبت، قصفها لمناطق انتشار القوات الكردية شمالي حلب لليوم الثالث على التوالي.



وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن القصف البري التركي تجدد على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وسقطت قذائف على كل من مرعناز والعلقمية وأماكن أخرى في ما يعرف بمنطقة “الشهباء”، دون الحديث عن أي مخاطر بشرية حتى الآن.

والجمعة تحدث المرصد السوري عن أن القوات التركية عاودت قصفها البري على مناطق انتشار القوات الكردية بريف حلب الشمالي.

وسقطت قذائف أطلقتها المدفعية التركية على مناطق في بيلونية وعين دقنة وشيخ عيس ضمن ما يعرف بمنطقة الشهباء، ما أدى لأضرار مادية دون معلومات عن خسائر بشرية.

وتعرضت مناطق في ريف حلب لقصف صاروخي نفذته القوات التركية، الخميس، واستهدف مناطق شيخ عيسى وعين دقنة ومنغ ومحيط مدينة تل رفعت.

و شهدت مستويات المياه بنهر الفرات تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة مما يزيد التوترات بين تركيا وأكراد سوريا.

ويتهم مسؤولون أكراد في شمال شرق سوريا تركيا بتقليل منسوبات المياه المتدفقة، الأمر الذي يتسبب بأزمة زراعية وانقطاعات بالكهرباء في المنطقة.