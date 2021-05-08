شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي : قلقون من عنف الاحتلال في القدس الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء عمليات إخلاء الأسر الفلسطينية في حي الشيخ جراح ومناطق أخرى من القدس الشرقية.

وأكد الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم، أن هذه الأعمال غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي ولا تؤدي إلا إلى تأجيج التوترات على أرض الواقع.

وأشار البيان إلى أن التوترات والعنف في الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية، سجّلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعًا خطيرًا، وأن الليلة الماضية شهدت اشتباكات خطيرة في باحات المسجد الأقصى، مما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، مشددًا على أن العنف والتحريض غير مقبولين ويجب محاسبة مرتكبيها.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات إلى التحرك على وجه السرعة لتخفيف حدة التوترات الحالية في القدس، وتجنب أعمال التحريض حول المسجد الأقصى واحترام الوضع الراهن، مؤكدًا أنه ينبغي للقادة السياسيين والدينيين وقادة المجتمعات المحلية من جميع الأطراف أن يظهروا ضبط النفس والمسؤولية وأن يبذلوا كل جهد ممكن لتهدئة هذا الوضع المتفجر.