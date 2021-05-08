شكرا لقرائتكم خبر عن اسكتلندا على أعتاب استفتاء ثان للاستقلال عن المملكة المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ الحزب "الوطني الاسكتلندي"، الذي يؤيد استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة على الأرجح، الأقوى في انتخابات برلمان إقليم اسكتلندا، صباح اليوم السبت، مما يزيد احتمال إجراء استفتاء ثان حول الاستقلال.

وقالت نيكولا ستورجن، زعيمة الحزب إنها ستمضي قدما في استفتاء ثان حول استقلال اسكتلندا عن باقي المملكة المتحدة، إذا فاز حزبها بأغلبية في البرلمان و"عندما يحين الوقت المناسب".

غير أنه حتى إذا لم يفز الحزب الوطني الاسكتلندي بالمقاعد الـ65، اللازمة لتحقيق فوز صريح، فإن هناك احتمالا كبيرا بتحقق أغلبية مؤيدة للاستقلال، بدعم من الخضر.

والأحزاب الرئيسية الأخرى التي خاضت الانتخابات التي جرت أمس الأول الخميس هي حزب "المحافظين الاسكتلندي" و"حزب العمال الاسكتلندي" و"حزب الديمقراطيين الليبراليين الاسكتلندي" وجميعها تعارض استقلال اسكتلندا.

ويؤجج الوضع بالفعل التوترات مع لندن، حيث يرفض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون مثل هذا الاستفتاء ويصفه بأنه "غير مسؤول ومتهور" في تصريحات لصحيفة "ديلي تيلجراف".