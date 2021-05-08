الشمري يدعو لاجتماع نيابي وزاري طارئ حول شحة مياه نهري دجلة والفرات

بغداد - ياسين صفوان - دعا رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية سلام الشمري، اليوم السبت، لاجتماع نيابي وزاري طارئ للتباحث مع سوريا وتركيا وايران حول مياه نهري دجلة والفرات.

وقال الشمري في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "على رئاسة البرلمان ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الخارجية والموارد المائية عقد اجتماع طارئ للبحث في السبل الكفيلة بمعالحة انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات".

واضاف الشمري ان "على المجتمعين فتح قنوات اتصال مع سوريا وتركيا وايران من اجل ضمان حصة العراق المائية من النهرين بلا تجاوز على الحصص وعدم استغلال موضوع المياه لامور اخرى".

وبحسب البيان، جدد دعوته بعقد اتفاقيات جديدة مع الدول الثلاث وإشراف دولي تضمن حصة العراق من مياه النهرين من اجل ضمان نجاح الخطط الزراعية والاروائية في البلاد.