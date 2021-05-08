فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الايرانية الثلاثاء المقبل

بغداد - ياسين صفوان - سيتم فتح باب التسجيل لتقديم طلبات الترشيح للدورة الثالثة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية في ايران يوم الثلاثاء المقبل 11 مايو، ولمدة 5 ايام.

وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية الذي اعلنته وزارة الداخلية الايرانية، سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في 26 و27 يونيو /حزيران.

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات، قد اصدر بيانا حد فيه الشروط التي يجب ان تتوفر للمتقدمين في الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية وهي:

- أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.

- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.

- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.

- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.

- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.