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فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية الايرانية الثلاثاء المقبل

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بغداد - ياسين صفوان - سيتم فتح باب التسجيل لتقديم طلبات الترشيح للدورة الثالثة عشرة لانتخابات رئاسة الجمهورية في ايران يوم الثلاثاء المقبل 11 مايو، ولمدة 5 ايام.

وبحسب جدول الانتخابات الرئاسية الذي اعلنته وزارة الداخلية الايرانية، سيتم الإعلان عن أسماء المرشحين لانتخابات الرئاسة في 26 و27 يونيو /حزيران.

 

وكان مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على الانتخابات، قد اصدر بيانا حد فيه الشروط التي يجب ان تتوفر للمتقدمين في الترشح للانتخابات الرئاسية الإيرانية وهي:
- أن يكون عمر المرشح بين 40 و75 عاما.
- أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير أو ما يعادلها على الأقل.
- أن يكون قد شغل 4 سنوات على الأقل في المناصب الإدارية.
- يمكن ترشح الوزراء والمحافظين ورؤساء البلديات في المدن التي يزيد عدد سكانها عن 2 مليون نسمة، والقادة العسكريين برتبة لواء وما فوق.
- عدم وجود سجل جنائي للمرشح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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