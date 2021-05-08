انت الان تتابع خبر المرور العامة تأمر برفع النافذة الالكترونية من مواقع التسجيل في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن رفع النافذة الالكترونية من مواقع التسجيل في العاصمة بغداد.
وقال مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إنه "وجه برفع النافذة الالكترونية من مواقع التسجيل في بغداد فقط، كما وجه مدراء مواقع التسجيل في العاصمة بضرورة تشديد الاجراءات الوقائية وتطبيق مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية".
ودعا الربيعي "المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية".
ودعا الربيعي "المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية".