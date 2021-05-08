انت الان تتابع خبر المرور العامة تأمر برفع النافذة الالكترونية من مواقع التسجيل في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، عن رفع النافذة الالكترونية من مواقع التسجيل في العاصمة بغداد.