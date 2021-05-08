شكرا لقرائتكم خبر عن 120 وفاة جديدة بكورونا في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت باكستان اليوم السبت تسجيل 120 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 18 ألفا و797 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 4109 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 849 ألفا و942 حالة.

وأجرت باكستان 48 ألفا و103 اختبارات في الساعات الـ24 الماضية وأظهرت إصابة 4109 بالفيروس.