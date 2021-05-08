شكرا لقرائتكم خبر عن عزل عام في ولاية هندية بعد ارتفاع قياسي لوفيات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ولاية تاميل نادو بجنوب الهند عن إجراءات عزل عام جديدة اليوم السبت بعد أن سجلت البلاد رقما قياسيا في عدد وفيات كورونا في يوم واحد مع استمرار الزيادة في حالات الإصابة.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 4187 وفاة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليقترب العدد الإجمالي للوفيات من 240 ألفا كما تم تسجيل 401078 إصابة ليرتفع العدد الكلي إلى 21.9 مليون منذ بدء الجائحة.

وقال مسؤولون في تاميل نادو إن العزل العام على مستوى الولاية سيبدأ يوم الاثنين ويستمر حتى الرابع والعشرين من مايو أيار. وسيُسمح للمتاجر والأعمال الأخرى بفتح أبوابها يومي السبت والأحد لمنح السكان الوقت للاستعداد للعزل العام.