شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 7 أفراد من أسرة واحدة جراء أمطار أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكر مسؤولون اليوم السبت أن سبعة أفراد من أسرة واحدة، من بينهم أطفال، لقوا حتفهم في حادث انهيار سقف، بسبب هطول أمطار غزيرة في إقليم كابيسا شمال شرق أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإقليمية، شايق شيريش إن الحادث وقع في واد بمنطقة "نيجراب" بالإقليم قبل الفجر.

وقال مسؤول آخر إن قائمة الضحايا شملت الوالدين وأطفالهما الخمسة، الذين كانوا نائمين داخل مسكنهم القديم، عندما انهار السقف.

وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات عارمة تسبب في وفاة 56 شخصا على الأقل في أفغانستان في الأسبوع الماضي.