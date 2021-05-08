شكرا لقرائتكم خبر عن مركز أبحاث : الصاروخ الصيني يعبر الغلاف الجوي صباح الغد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مركز للأبحاث والتطوير يركز على الفضاء، إن من المتوقع أن تدخل بقايا أكبر صاروخ صيني، والذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، عائدة عبر الغلاف الجوي في وقت متأخر من مساء اليوم السبت أو صباح الأحد.

كانت وزارة الخارجية الصينية قد قالت أمس الجمعة إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي ومن المستبعد بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.

وفي تغريدة نُشرت مساء الجمعة في الولايات المتحدة، قالت (مؤسسة الفضاء الجوي) إن أحدث تنبؤات مركز دراسات العودة المدارية والحطام(كوردس) التابع لها تشير إلى أن جسم الصاروخ (لونج مارش 5 بي) سيدخل الغلاف الجوي في حدود ثماني ساعات قبل أو بعد الساعة 0419 يوم الأحد بتوقيت جرينتش.

ويتقلص ارتفاع جسم الصاروخ منذ الأسبوع الماضي، لكن سرعة الانخفاض لا يمكن تحديدها بسبب متغيرات في الغلاف الجوي لا يمكن التنبؤ بها.