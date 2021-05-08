متطرفون يحتلون جزءا من سوق عامة جنوبي الفلبين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الجيش الفلبيني إن متطرفين احتلوا، السبت، جزءاً من سوق عامة في بلدة، بجنوب البلاد، أثناء فرارهم من هجوم من قبل القوات الحكومية.

وأكد الليفتنانت كولونيل جون باول بالدومار، أحد المتحدثين باسم الجيش أن المتطرفين، الذين يقدر عددهم بنحو 80 رجلا، أطلقوا نيران أسلحتهم في الهواء، بينما كانوا يداهمون السوق الواقعة في بلدة "داتو باجلاس" بإقليم ماجوينداناو، على بعد 960 كيلومترا جنوب مانيلا.

وأضاف بالدومار: "لقد أخذوا الطعام وهددوا المدنيين. وحوصروا عندما انتشرت قواتنا في مناطق مختلفة واحتلت (جزءا من السوق) بسبب وجود جنودنا ورجال شرطتنا".

ولفت إلى أن المتطرفين، وهم أعضاء في جماعة "مقاتلو الحرية الإسلامية في بانجسامارو" فروا بعد ذلك بست ساعات، عندما وصل المزيد من الجنود.

وتابع أنه أثناء انسحابهم، فتح المتمردون النار على مجموعة من الركاب على طول الطريق السريع، وتبادلوا إطلاق النار مع الجنود.

ولم ترد تقارير عن مقتل مدنيين ولا جنود أو إصابتهم في العنف، طبقا لما ذكره الميجور جنرال، جوفيماكس اوي، وهو قائد فرقة بالجيش.

وجماعة "مقاتلو الحرية الإسلامية في بانجسامارو" هي جماعة منشقة عن جبهة تحرير مورو، التي وقعت اتفاق سلام مع الحكومة في عام 2014