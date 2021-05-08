المملكة السعودية.. الجواز شرط للسفر من وإلى دول الخليج ولا سفر بالهوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت صحيفة " عكاظ" عن استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية بين دول الخليج، مؤكدة أن الجواز هو شرط التنقل بين دول المجلس.



ونقلت الصحيفة عن مصدر- لم تسمه - قوله أن جواز السفر هو المسموح به حاليا للسفر بين دول الخليج، مؤكدا استمرار تعليق السفر بالهوية الوطنية مؤقتاً من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه يلزم استخدام جواز السفر للتنقل.

يذكر أن المنافذ البرية والجوية للمملكة العربية السعودية هذه الأيام للسماح بالرحلات الدولية منذ اعتماد قرار سريان رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الخامس من شهر شوال القادم الموافق 17 مايو 2021.