100 طن مواد غذائية من الإمارات إلى السنغال وسيراليون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 8 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية السنغال، وذلك في إطار مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.



وقال سلطان علي الحربي، سفير الدولة لدى جمهورية السنغال: «ترتبط دولة الإمارات والسنغال بعلاقات ثنائية متميزة قائمة على مبدأ الصداقة والتضامن والمصلحة المشتركة»، مؤكداً أن الطائرة التي أرسلتها دولة الإمارات تعكس مستوى العلاقات القوية بين البلدين وحرصها على دعم الأسر المتعففة والشرائح الضعيفة في السنغال خلال الشهر الفضيل.

وأضاف: «إنّ هناك تواصلاً وتنسيقاً بين دولة الإمارات والسنغال على المستويات كافة، وذلك بحكم التوافق الكبير بين البلدين في القيم والمواقف، ووصول الطائرة اليوم دليل إضافي على التعاون المثمر والشراكة المتصاعدة بين البلدين».

كما أرسلت دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية إلى جمهورية سيراليون، وذلك ضمن مبادرات الدولة خلال شهر رمضان الكريم.

وقال سلطان علي الحربي، سفير الدولة لدى السنغال السفير غير المقيم لدى سيراليون: «أخذت دولة الإمارات على عاتقها التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة في الظروف والأوقات كافة.. وتأتي هذه الطائرة ضمن العمل الدؤوب الذي تقوم به الدولة وقيادتها الرشيدة، والذي يرتكز على التضامن خاصة خلال هذا الشهر الفضيل».

وأضاف: «أرسلت دولة الإمارات في 10 مايو من العام الماضي طائرة على متنها 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون لدعم أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز جهودهم في احتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

يذكر أن دولة الإمارات أرسلت حتى اليوم نحو 2000 طن من المساعدات إلى أكثر من 135 دولة، استفاد منها نحو مليوني عامل في المجال الصحي.