الاتحاد الأوروبي يدعو لتحرك «عاجل» لوقف التوتر في القدس

بروكسل - أ ف ب

دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، السلطات الإسرائيلية إلى التحرك «بشكل عاجل» لوقف التصعيد في القدس بعد المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والشرطة.

وقال المتحدث باسم الاتحاد في بيان: «العنف والتحريض غير مقبولين ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف»، مضيفاً أن «الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لخفض التوتر الحالي في القدس».