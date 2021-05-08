شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي يدعو لتحرك «عاجل» لوقف التوتر في القدس والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
8 مايو 2021
12:53 مساء
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بروكسل - أ ف ب
دعا الاتحاد الأوروبي، السبت، السلطات الإسرائيلية إلى التحرك «بشكل عاجل» لوقف التصعيد في القدس بعد المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والشرطة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد في بيان: «العنف والتحريض غير مقبولين ويجب محاسبة الجناة من جميع الأطراف»، مضيفاً أن «الاتحاد الأوروبي يدعو السلطات إلى التحرك بشكل عاجل لخفض التوتر الحالي في القدس».
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