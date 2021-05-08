شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف الدولي»: هجوم بطائرات مسيّرة يستهدف قاعدة جوية بالعراق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل وين ماروتو، السبت، أن طائرة مسيرة هاجمت، فجر السبت، قاعدة «عين الأسد الجوية» في محافظة الانبار العراقية.

وقال الكولونيل وين ماروتو في تغريدة له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه «يجري التحقيق في الأمر، لكن التقرير المبدئي يشير إلى حدوث الهجوم الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي للعراق وإلحاقه ضرراً بحظيرة طائرات دون تسجيل إصابات». وأضاف، أن «أي هجوم على الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان العراق أو التحالف الدولي يقوّض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية».

الى ذلك قالت خلية الإعلام الأمني التابعة الى وزارة الدفاع العراقية في بيان، إن «طائرة مسيرة مفخخة سقطت على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار دون خسائر».

من جانبه، أكد القيادي في «الحشد العشائري» قطري العبيدي في تصريح إعلامي، إن «قاعدة عين الأسد في الأنبار تعرضت لاستهداف بطائرة مسيرة»، مؤكدا إن «أكثر من 90% ممن يتواجدون داخل القاعدة هم من الجيش العراقي وبقية الاجهزة الامنية، فيما يتواجد فيها 5% من قوات التحالف الدولي المنتشرة في العراق».